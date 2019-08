Im indischen Teil der Himalaya-Region Kaschmir hat es Zusammenstöße zwischen Demonstranten und der Polizei gegeben.

Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete, versammelten sich mehrere tausend Menschen in der Stadt Srinagar. Augenzeugen zufolge sollen die Sicherheitskräfte Tränengas eingesetzt haben, um die Proteste aufzulösen. Die Regierung in Neu Delhi hatte unlängst den in der Verfassung festgelegten Sonderstatus mit Autonomierechten für den indischen Teil Kaschmirs gestrichen und eine Ausgangssperre in der Region verhängt.



Der Großteil Kaschmirs ist zwischen Pakistan und Indien geteilt, beide Staaten beanspruchen die jeweiligen Gebiete für sich.