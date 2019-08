Im indischen Teil Kaschmirs hat es Gefechte zwischen Sicherheitskräften und mutmaßlichen Rebellen gegeben.

Nach offiziellen Angaben wurden dabei zwei Menschen getötet, darunter ein Polizist. Der Schusswechsel im Bezirk Baramulla ist der erste solche Vorfall, seit die Regierung in Neu Delhi den Sonderstatus der muslimisch geprägten Region aufgehoben hat. Zehntausende Sicherheitskräfte kontrollieren seitdem das Gebiet..



US-Präsident Trump bot Indien und Pakistan an, zu vermitteln. Er sagte in Washington, er wolle den Konflikt der beiden Atommächte am Rande des G7-Gipfels in Biarritz mit dem indischen Regierungschef Modi besprechen. Modi ist als Gast der G7-Staaten in die französische Stadt eingeladen.