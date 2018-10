US-Präsident Trump will mit dem saudi-arabischen König Salman über das Verschwinden des Journalisten Kashoggi sprechen.

Trump sagte in Cincinnati, die Situation sei ernst und fürchterlich. Man werde herausfinden, was passiert sei.



Der regierungskritische Journalist Kashoggi war vor mehr als einer Woche im saudischen Konsulat in Istanbul verschwunden. Die türkischen Behörden und Menschenrechtsorganisationen gehen davon aus, dass er dort getötet worden ist. Der saudi-arabische Innenminister nannte diese Behauptung eine Lüge.