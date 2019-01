Der Iran und Russland bereiten nach iranischen Angaben ein gemeinsames Militärmanöver im Kaspischen Meer vor.

Geübt werden sollten etwa Rettungseinsätze und das Vorgehen gegen Piraten, zitiert die staatliche Nachrichtenagentur Mehr einen Sprecher der Marine. Dieser nannte keinen Zeitpunkt für das Manöver, erklärte aber, es werde in naher Zukunft stattfinden.



Der Iran und Russland haben in der Vergangenheit mehrere Militärübungen im Kaspischen Meer abgehalten, etwa in den Jahren 2015 und 2017.