Der Kasseler Regierungspräsident Lübcke ist tot aufgefunden worden und starb offenbar keines natürlichen Todes.

Nach Medienberichten könnte der 65-Jährige durch einen Kopfschuss getötet worden sein. Das Landeskriminalamt ermittelt. Der Körper des Toten wurde im Garten seines Wohnhauses entdeckt. Eine Waffe wurde nicht gefunden, der Kopf wies eine Schusswunde auf.



Hessens Ministerpräsident Bouffier, CDU, erklärte, er trauere um einen langjährigen Weggefährten. Finanzminister Schäfer sprach von einem "irren Verlust für die Region". Auch die Grünen als Koalitionspartner der CDU in Hessen reagierten schockiert.



Lübcke war CDU-Mitglied und hatte vor knapp zwei Wochen sein zehnjähriges Dienstjubiläum als Regierungspräsident gefeiert. Offiziell hätte seine Dienstzeit am 31. März zu geendet. Auf ausdrücklichen Wunsch von Bouffier ging der Christdemokrat aber in die Verlängerung.