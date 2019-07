Aus Protest gegen einen Aufzug Rechtsextremer sind in Kassel rund 10.000 Menschen auf die Straße gegangen. Sie demonstrierten auf drei großen Kundgebungen gegen einen Aufmarsch der Partei „Die Rechte“. Proteste gegen rechts gab es auch in Halle.

Der Versammlungssort der Partei „Die Rechte“ in Kassel wurde von der Polizei komplett abgeriegelt. Die Stadt hatte versucht, die Kundgebung der Rechten zu verhindern. Sie war mit ihrer Beschwerde aber vor dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof gescheitert.



Nach Angaben der Polizei verliefen die Demonstrationen friedlich. Es habe eine Festnahme wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gegeben, außerdem wurden am Kassler Bahnhof zwei Menschen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz in Gewahrsam genommen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort.

"Scheinheilig und widerlich"

Bundesjustizministerin Lambrecht erklärte, es sei scheinheilig und widerlich, wenn ausgerechnet die, die den Hass schürten, nun wenige Wochen nach dem unfassbaren Verbrechen an Regierungspräsident Lübcke durch Kassel marschierten. Lübcke sei ermordet worden, weil er sich für Menschlichkeit eingesetzt habe.



Proteste gegen rechts gab es auch in Halle. Hier gingen 3.000 Menschen gegen einen geplanten Aufzug der Identitären Bewegung auf die Straße. Dieser wurde allerdings aus Sicherheitsbedenken abgesagt. Die Identitäre Bewegung feierte stattdessen ein Sommerfest mit ungefähr 250 Teilnehmern.