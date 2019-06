Bei einer Trauerfeier wird heute an den erschossenen Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke erinnert.

Zu dem Gottesdienst in der Kasseler Martinskirche (Audio-Link) wird auch Hessens Ministerpräsident Bouffier erwartet. Er hatte den Tod Lübckes als schweren Verlust und den Regierungspräsidenten als "Freund" bezeichnet.

Die Familie des Getöteten hat in einem Appell an die Öffentlichkeit darum gebeten, ihr den nötigen Raum für die Trauer zu geben. Die Beisetzung ist für kommenden Samstag vorgesehen.



Der 65-jährige CDU-Politiker Lübcke war vor anderthalb Wochen vor seinem Haus in Wolfhagen-Istha erschossen worden. Motiv und Täter sind bisher unbekannt, eine 50-köpfige Sonderkommission ermittelt. Im Jahr 2015 hatte Lübcke Morddrohungen erhalten, nachdem er die Aufnahme von Flüchtlingen verteidigt hatte.



