Der gestrige Polizeieinsatz in Kassel bei einer Demonstration der sogenannten "Querdenker" sorgt für Diskussionen.

Der hessische Innenminister Beuth kündigte eine gründliche Nachbereitung an. Er sagte wörtlich: "Kurz nach dem Einsatz lässt sich festhalten, dass Eskalationsversuche sowie Gewalt gegen die Einsatzkräfte nicht hingenommen und entschlossen unterbunden wurden." Der CDU-Innenpolitiker Frei kritisierte, die Polizei sei zurückhaltend aufgetreten. Querdenker hätten sich nicht an die Auflagen gehalten und gezielt die Eskalation gesucht.



Videos von dem Einsatz zeigen aber auch ein aggressives Vorgehen einiger Beamter. So sind etwa Thüringer Polizisten zu sehen, die eine Gegendemonstrantin mit Fahrrad attackieren. Auch in anderen Videos gehen Polizisten gewaltsam gegen Personen vor, die den Demonstrationszug der Querdenker blockieren wollten. Der thüringische Innenminister Maier sowie die Landespolizei erklärten, der Einsatz werde kritisch nachbereitet.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.