Bei einer Demonstration gegen Corona-Maßnahmen in Kassel ist es zu Auseinandersetzungen zwischen den Demonstranten und der Polizei gekommen.

Nach Angaben der Polizei waren mehrere tausend Menschen in der Innenstadt unterwegs. Der Protest der sogenannten Querdenker war nicht angemeldet. Die Teilnehmer missachteten die Anweisungen der Behörden. Die Polizei setzte demnach Pfefferspray und Schlagstöcke ein. Außerdem wurden mehrere Menschen festgenommen, als sie versuchten, eine Polizeikette zu durchbrechen. Darüber hinaus kam es zu Rangeleien mit Gegendemonstranten.



In Berlin folgten weniger Menschen als erwartet einem Protestaufruf rechter Gruppen in der Innenstadt. Laut Polizei versammelten sich rund 70 Personen am Brandenburger Tor; angemeldet waren rund 500 Teilnehmende. Zu linken Gegenprotesten in der Nähe gingen rund 150 Unterstützer auf die Straße.



Die Polizei in Berlin ist mit 1.800 Beamten im Einsatz, da gewaltbereite Rechtsextremisten und Reichbürger erwartet wurden.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.