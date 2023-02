Eine Pfelegerin bei der Arbeit (picture alliance / photothek / Ute Grabowsky)

Das Schreiben sei an Bundeskanzler Scholz und Finanzminister Lindner adressiert, schreibt das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Darin heiße es, die hohen Defizite in der Pflegeversicherung müssten rasch durch öffentliches Geld ausgeglichen werden, damit die notwendige Sicherung der Liquidität nicht ausschließlich zu Lasten der Beitragszahler erfolge. Der Finanzierungsbedarf allein für die kurzfristige Stabilisierung in diesem Jahr beträgt demnach 4,5 Milliarden Euro. Als wesentliche Kostentreiber nennen die Kassen und Verbände die wachsende Zahl an Pflegebedürftigen und steigende Ausgaben etwa durch die gesetzlich vorgeschriebene Bezahlung der Fachkräfte nach Tariflohn.

Zudem habe der Bund die Mehrkosten durch die Pandemie in Höhe von insgesamt 5,5 Milliarden Euro nicht erstattet.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.