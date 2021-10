Auch wenn sich die Corona-Inzidenz zuletzt wieder leicht erhöht hat, sieht der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Gassen, ein baldiges Ende der Pandemie. Er erneuerte seine Forderung nach Aufhebung der Schutzmaßnahmen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen in Deutschland ist leicht gestiegen. Wie das Robert Koch-Institut mitteilte, beträgt der Wert nun 63,8. Die mit Abstand höchste Inzidenz und auch die höchste Test-Positivenquote weist die Altersgruppe der 5- bis 14-Jährigen auf, hier traten zuletzt 141 Fälle je Woche und 100.000 Personen auf.



Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Gassen, erneuerte seine Forderung nach einer Aufhebung der Schutzmaßnahmen. Angesichts einer hohen Impfquote rücke der "Freedom Day" näher, sagte er der "Bild"-Zeitung. Das Robert Koch-Institut hatte kürzlich mitgeteilt, dass vermutlich nicht alle Impfungen vollständig erfasst wurden, so dass die Impfquote höher liegen dürfte als bislang gemeldet. Laut Bundesregierung sind derzeit 64,8 Prozent der Bundesbürger vollständig geimpft. 68,3 Prozent der Bevölkerung haben mindestens eine Impfdosis erhalten.



In seinem aktuellen Wochenbericht betont das RKI, bei den gegenwärtigen Inzidenzen bestehe eine relevante Wahrscheinlichkeit infektiöser Kontakte. Unabhängig vom Impfstatus sollten deshalb alle Menschen weiter die Hygiene-Regeln beachten, enge Kontakte reduzieren und bestimmte Situationen in Innenräumen möglichst meiden.

