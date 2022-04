Atemgymnastik nach einer überstandenen schweren Covid-19-Erkrankung (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild)

Der Vorstandvorsitzende Gassen sagte der Funke Mediengruppe, der Beratungsbedarf in den Arztpraxen sei schon jetzt immens, könne angesichts der hohen Omikron-Fallzahlen aber in den kommenden Wochen noch einmal deutlich ansteigen. Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund dringt auf die Beibehaltung der Maskenpflicht in Innenräumen wie Supermärkten und Restaurants. Die Vorsitzende Johna sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, neben den Impfungen hätten sich FFP2-Masken als sehr probates Mittel zur Bekämpfung der Pandemie herausgestellt.

Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gaß, warnte vor einer weiteren Welle im Herbst, sollte die Verabschiedung einer allgemeinen Impfpflicht im Bundestag scheitern. Nur eine möglichst hohe Impfquote werde die Gefahr einer Kliniküberlastung bannen.

Diese Nachricht wurde am 02.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.