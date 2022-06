Corona-Pandemie

Kassenärzte machen Front gegen Minister Lauterbach. (picture alliance/dpa/Marcus Brandt)

Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Gassen, sagte der "Bild"-Zeitung, die Test seien zu teuer, der bürokratische Aufwand riesig, und die epidemiologische Aussagekraft gleich null. Gestern war bereits bekannt geworden, dass die KBV die Bürgertests künftig nicht mehr abrechnen will. Dies würde ihr Ende bedeuten. Die Bundesvereinigung verwies in einem Brief an Bundesgesundheitsminister Lauterbach auch auf eine "eklatante Betrugsproblematik".

Kostenlose Tests gibt es seit gestern nur noch für Risikogruppen und andere Ausnahmefälle. Tests etwa vor einem Besuch von Familienfeiern, Konzerten oder Treffen mit Menschen ab 60 Jahren kosten drei Euro. Erforderlich ist zudem eine Unterschrift, das der Test auch tatsächlich zu diesem Zweck gemacht wird.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.