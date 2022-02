Andreas Gassen, Vorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (dpa/ picture-alliance/ Karlheinz Schindler)

Damit werde die Impfquote nicht entscheidend vorangebracht, sagte er der Rheinischen Post. Es fehle nicht an Impfangeboten, sondern an der Nachfrage. - Apotheken können ab kommenden Dienstag bundesweit Corona-Impfungen anbieten. Damit soll das Impfen einfacher werden und mehr Verbreitung finden. Die Präsidentin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, Overwiening, teilte mit, die Apothekerinnen und Apotheker seien seit Januar geschult worden, parallel habe man die technischen Voraussetzungen geschaffen, um die Zahl der Geimpften elektronisch an das Robert Koch-Institut zu melden.

