Die spanische Regierung hat die gewaltsamen Proteste in Barcelona verurteilt.

In einer in Madrid veröffentlichten Erklärung heißt es, bei den Demonstrationen der Unabhängigkeitsbefürworter handele es sich nicht um eine friedliche Bürgerbewegung. Vielmehr würden Gruppierungen Gewalt einsetzen, um das Zusammenleben in Katalonien zu zerstören. Die Regierung werde mit angemessener Härte die Sicherheit herstellen.



Am Abend hatten erneut tausende Menschen in Katalonien gegen die Verurteilung von neun Separatisten-Anführern demonstriert. Teilnehmer blockierten Straßen und Bahngleise. Dabei kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Polizei. 51 Personen wurden nach Angaben der Regierung festgenommen. Es gab mehr als 70 Verletzte.