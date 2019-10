Die katalanische Unabhängigkeitsbewegung hat ihre Proteste gegen die Verurteilung von neun Separatistenanführern fortgesetzt.

In fünf Städten der Region im Nordosten Spaniens beteiligten sich zahlreiche Bürger an den sogenannten "Märschen für die Freiheit", die am Freitag in Barcelona zusammenkommen sollen. Bislang blieb es friedlich. Gestern war es dort teilweise zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen. Teilnehmer hatten Straßen und Bahngleise blockiert. 51 Personen wurden nach Regierungsangaben festgenommen.



Die spanische Regierung verurteilte die gewaltsamen Proteste in Barcelona und erklärte, Gruppierungen würden Gewalt einsetzen, um das Zusammenleben in Katalonien zu zerstören.