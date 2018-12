In Katalonien weitet sich der Hungerstreik inhaftierter Separatisten aus.

Nach zwei Regionalabgeordneten, die bereits seit Samstag die Nahrungsaufnahme verweigern, schlossen sich heute auch die früheren Minister der katalanischen Regionalregierung in Barcelona, Forn und Rull, an. Die Politiker sitzen im Zusammenhang mit dem Unabhängigkeitsreferendum vom 1. Oktober 2017 seit mehr als einem Jahr in Haft. Mit dem Hungerstreik wollen sie gegen die spanische Justiz protestieren, die ihrer Ansicht nach mehrere Verfassungsbeschwerden blockiert hat. Der Prozess gegen die Politiker soll Anfang 2019 beginnen. Ihnen werden Rebellion, Ungehorsam und Veruntreuung öffentlicher Mittel vorgeworfen. Im Fall einer Verurteilung drohen ihnen bis zu 25 Jahren Haft.