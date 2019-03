Die spanische Staatsanwaltschaft geht gegen den katalanischen Regionalpräsidenten Torra im Streit um Unabhängigkeitssymbole vor.

Sie warf Torra in ihrer heute veröffentlichten Klageschrift Ungehorsam vor. Der Politiker habe Unabhängigkeitszeichen von öffentlichen Gebäuden in Katalonien nicht fristgerecht entfernen lassen, hieß es zur Begründung. Das Oberste Gericht der Region muss der Klage noch stattgeben.



Die zentrale Wahlbehörde in Madrid hatte die Entfernung der umstrittenen Symbole verfügt. Sie machte geltend, dass dadurch die Neutralitätspflicht vor der Parlamentswahl am 28. April verletzt werde.