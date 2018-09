Knapp ein Jahr nach dem gescheiterten Unabhängigkeitsreferendum sind in Barcelona laut Polizei fast eine Million Katalanen für eine Abtrennung von Spanien auf die Straße gegangen.

Zudem forderten sie die Freilassung der in Untersuchungshaft sitzenden Politiker und Aktivisten. Nach der verbotenen Abstimmung und dem Unabhängigkeitsbeschluss war Katalonien von der Zentralregierung in Madrid unter monatelange Zwangsverwaltung gestellt worden. Der frühere Regionalpräsident Puigdemont wurde abgesetzt und floh ins Exil. Seit 1714 begehen die Katalanen jedes Jahr am 11. September ihren Nationalfeiertag.