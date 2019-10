Die Politikwissenschaftlerin Susanne Gratius erwartet, dass die Proteste gewaltbereiter Separatisten in Katalonien abklingen werden.

Allerdings werde sich der zugrundeliegende Konflikt möglicherweise Jahrzehnte lang nicht lösen lassen, sagte die in Madrid lehrende Forscherin im Deutschlandfunk. Derzeit seien die Befürworter einer Unabhängigkeit Kataloniens gespalten. Regionalpräsident Torra habe die radikalen Demonstranten zunächst ermuntert. Andere Politiker hätten sich deshalb von ihm distanziert.



Torra hatte die Zentralregierung in Madrid wiederholt zu Gesprächen über die Forderungen der Separatisten aufgefordert. Die Regierung lehnte dies ab. Sie verlangt, dass sich Torra deutlicher von der Gewalt durch radikale Separatisten distanziert. Vor allem in Barcelona waren in den vergangenen Tagen Demonstrationen in Gewalt umgeschlagen.