Die Proteste katalanischer Unabhängigkeitsbefürworter haben weiter spürbare Auswirkungen auf den Flugbetrieb in Barcelona.

Auch heute strich der Flughafen wegen mehrerer Blockade- und Protestaktionen mindestens 45 Verbindungen. Dutzende weitere Flüge konnten nur mit größeren Verspätungen starten. Zahlreiche Passagiere verbrachten die Nacht in den Flughafengebäuden.



Inzwischen sprechen die katalanischen Behörden von mehr als 170 Verletzten, unter ihnen etwa 40 Polizisten. Bei den Protesten am Flughafen von Barcelona und an anderen Orten in Katalonien war es zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizisten gekommen. Drei Personen wurden vorläufig festgenommen.



Regionalpräsident Torra unterstrich seine Forderung, Katalonien müsse weiterhin sein Recht auf Selbstbestimmung verteidigen. Er plädierte erneut für eine Volksabstimmung über die Abspaltung der Region von Spanien und forderte die Zentralregierung in Madrid auf, gemeinsam mit Katalonien eine friedliche Lösung des Konflikts zu finden.