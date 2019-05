Die spanische Regierung hat gegen einen UNO-Bericht protestiert, in dem auf die Freilassung von drei inhaftierten katalanischen Politikern gedrungen wird.

In schriftlichen Klagen ruft Madrid das Expertengremium auf, den Bericht zu überarbeiten. Dabei geht es unter anderem um inhaltliche sowie Verfahrensfehler. So sei der Bericht zum Beispiel gleichzeitig der Regierung und den Anwälten der Angeklagten zugestellt worden, obwohl dafür eine Verzögerung vorgesehen sei. Zudem hätten mehrere Unterzeichner des Berichts in der Vergangenheit mit dem Anwalt des früheren katalanischen Vizepräsidenten Junqueras zusammengearbeitet.



Die UNO-Rechtsexperten hatten die Untersuchungshaft der Katalanen als willkürlich und als Verstoß gegen die Menschenrechte bezeichnet. Die drei Männer sitzen seit anderthalb Jahren im Gefängnis. Ihnen und sechs anderen Unabhängigkeitsführern wird Rebellion vorgeworfen.