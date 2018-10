Ein Jahr nach der gescheiterten Abspaltung von Spanien hat der ehemalige katalanische Regionalpräsident Puigdemont eine neue Partei gegründet.

Die Gruppierung namens Crida traf sich gestern Abend zu ihrem Gründungsparteitag in der Stadt Manresa. Puigdemont sprach per Videoschalte aus seinem Exil in Brüssel zu seinen Anhängern. Er rief dazu auf, den Kampf für eine eigenständige katalanische Republik fortzusetzen.



Der Streit um die Unabhängigkeitsbestrebungen Kataloniens war im vergangenen Jahr eskaliert. Am 1. Oktober 2017 hatte ein Unabhängigkeitsreferendum stattgefunden, das von der Zentralregierung in Madrid für verfassungswidrig erklärt wurde. Katalonien wurde vorübergehend unter die Zwangsverwaltung der spanischen Zentralregierung gestellt.