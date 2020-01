Der katalanische Regionalpräsident Torra ist nicht bereit, sein Amt abzugeben.

In Barcelona nannte er einen Beschluss der Wahlkommission einen neuen Staatsstreich gegen die katalanischen Institutionen. Er werde sich mit allen möglichen Mitteln gegen diese Entscheidung wehren, die autoritär und illegal sei. Für heute kündigte er die Einberufung des katalanischen Parlaments an.



Die Wahlkommission hatte gestern die Absetzung Torras verfügt. Dem Politiker wurde das Mandat im Regionalparlament in Barcelona entzogen. Damit müsste er formell auch das Amt als Präsident der Abgeordneten abgeben. Torra, Befürworter der Unabhängigkeit Kataloniens, war im Dezember von einem spanischen Gericht wegen "Ungehorsams" verurteilt worden.