Am 1. Jahrestag des Unabhängigkeitsreferendums in Katalonien haben etwa 180.000 Menschen für eine Abspaltung der Region von Spanien demonstriert.

Sie zogen gestern Abend in Barcelona von der zentralen Plaza Catalunya zum Regionalparlament. Vereinzelt kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei, als Vermummte versuchten, Absperrungen zu durchbrechen.



Am 1. Oktober 2017 hatte das Unabhängigkeitsreferendum stattgefunden, das von der Zentralregierung in Madrid für verfassungswidrig erklärt wurde. Katalonien wurde vorübergehend unter die Zwangsverwaltung der spanischen Zentralregierung gestellt.