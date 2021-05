Die spanische Region Katalonien wird auch in Zukunft von einer Koalition aus separatistischen Parteien regiert.

Rund drei Monate nach der Wahl einigten sich die beiden größten Parteien, die linke ERC und die liberalkonservative "Junts per Catalunya", auf ein Bündnis. Zusammen mit der linksradikalen CUP verfügen die Separatisten 74 der 135 Sitze im Parlament in Barcelona. Die CUP unterstützt zwar die Koalition, will sich aber nicht an der Regierung beteiligen. Die Koalitionsparteien sind sich einig, dass Katalonien unabhängig von Spanien werden soll.



Die etwa 7,5 Millionen Bewohner der wohlhabenden Region im Nordosten Spaniens sind in der Frage der Unabhängigkeit gespalten. Die eine Hälfte ist Umfragen zufolge dafür, die andere dagegen.

