In Katalonien haben Tausende gegen die Absetzung von Regionalpräsident Torra demonstriert.

Kundgebungen gab es am späten Abend in mehreren Städten. In Barcelona marschierten laut Medienberichten etwa 1.000 Menschen in Richtung des Regionalparlaments. Sie bewarfen Polizisten unter anderem mit Steinen, Feuerwerkskörpern und Schweinsköpfen.



Der Oberste Gerichtshof Spaniens in Madrid hatte zuvor ein Urteil des höchsten Gerichts der Region Katalonien bestätigt, wonach Torra eineinhalb Jahre lang kein öffentliches Amt ausüben darf. Der Regierungschef strebt die Loslösung Kataloniens von Spanien an. Er hatte sich vor der spanischen Parlamentswahl im April 2019 trotz Anordnung der Behörden geweigert, am Sitz seiner Regierung Symbole der Unabhängigkeitsbewegung zu entfernen.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.