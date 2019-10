Die spanische Zentralregierung hat der Forderung des katalanischen Regionalpäsidenten Torra nach Gesprächen über einen Ausweg aus der Krise in der Region eine Absage erteilt.

Der spanische Ministerpräsident Sanchez erklärte in Madrid, zunächst müsse sich Torra viel deutlicher als bislang von der Gewalt durch radikale Separatisten distanzieren. Außerdem müsse er Brücken hin zu jenen Katalanen bauen, die gegen eine Abspaltung von Spanien seien.



Torra hatte zuvor erklärt, man solle sich gemeinsam zu Gesprächen über die Zukunft der Region an einen Tisch setzen. Vor allem in Barcelona waren in den vergangenen Tagen zunächst friedliche Demonstrationen in Gewalt umgeschlagen. Die Proteste richten sich gegen die langjährigen Haftstrafen für frühere katalanische Politiker wegen ihrer Rolle beim Abspaltungsreferendum im Herbst 2017.