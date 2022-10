Nancy Faeser. (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Die SPD-Politikerin hatte vor ihrer fürs Wochenende geplanten Reise in das arabische Land die Menschenrechtslage dort kritisiert. In gut drei Wochen beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Beim Bau der Stadien sollen zahlreiche ausländische Arbeiter gestorben sein. Faeser hatte im ARD-Fernsehen gesagt, für die Bundesregierung sei das eine sehr schwierige Vergabe. Es wäre besser gewesen, die Fußball-Weltmeisterschaft nicht in Katar ausrichten zu lassen.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.