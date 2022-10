Nancy Faeser. (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Wie die katarische Nachrichtenagentur QNA berichtet, hat der Golfstaat seine Enttäuschung über Faesers Worte zum Ausdruck gebracht. Katar verurteile die inakzeptablen Äußerungen auf das Schärfste.

Die auch für den Sport zuständige Innenministerin hatte vor ihrer für das Wochenende geplanten Reise in das arabische Land die Menschenrechtslage dort kritisiert. In gut drei Wochen beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Beim Bau der Stadien sollen zahlreiche ausländische Arbeiter gestorben sein. Faeser hatte im ARD-Fernsehen gesagt, für die Bundesregierung sei das eine sehr schwierige Vergabe. Es wäre besser gewesen, die Fußball-Weltmeisterschaft nicht in Katar ausrichten zu lassen.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.