Die afghanische Regierung und die Taliban haben in Katar ihre Friedensverhandlungen aufgenommen. Afghanistans Regierungschef Abdullah sagte in der Eröffnungszeremonie in Doha, man wolle das 40-jährige Blutvergießen endlich beenden und einen dauerhaften Frieden erreichen. Dafür sei die Regierung bereit, auf die Taliban zuzugehen.

Der Chefunterhändler der Taliban betonte hingegen, dass die Verhandlungen problematisch werden könnten. Für eine Einigung brauche es viel Geduld.



Am Auftakt der Gespräche nimmt auch US-Außenminister Pompeo teil. Er sprach von einem historischen Ereignis. Beide Seiten stünden vor kontroversen Unterredungen darüber, wie sie ihr Land nach vorne bringen könnten. Doch ein Frieden sei möglich, so Pompeo.



Die Regierung in Kabul will möglichst schnell einen Waffenstillstand für Afghanistan erreichen. Die Gespräche waren im Februar zwischen den USA und den Taliban vereinbart worden.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.