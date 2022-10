Mit Solarenergie will RWE in den USA weiter wachsen. (imago images/Shotshop)

Hintergrund ist die geplante Übernahme einer US-Firma. Das Essener Unternehmen will sein Geschäft mit erneuerbaren Energien erweitern und übernimmt für 6,8 Milliarden US-Dollar den Solaranlagenbetreiber "Con Edison Clean Energy Businesses" mit Sitz in New York. Eine dafür erforderliche Schuldverschreibung wird durch den Staatsfonds des arabischen Emirats Katar getragen. Er zeichnet eine gut 2,5 Milliarden Euro umfassende Pflichtwandelanleihe mit bis zu einem Jahr Laufzeit. Werden diese später in Aktien umgewandelt, könnte Katar schließlich knapp zehn Prozent des aktuellen Grundkapitals von RWE halten.

Der Golfstaat ist in Deutschland bereits bei der Deutschen Bank, bei Volkswagen und Porsche beteiligt.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.