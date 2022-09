Flüssigerdgas

Blick auf Katars Hauptstadt Doha (Christian Charisius / dpa / Christian Charisius)

Das gaben der katarische Energieminister al-Kaabi und der Unternehmenschef Pouyanné in einer gemeinsamen Pressekonferenz bekannt. TotalEnergies werde künftig eine stärkere strategische Rolle bei der Gasförderung in Katar spielen, sagte al-Kaabi. Pouyanné betonte, TotalEnergies investiere nun noch einmal 1,5 Milliarden Dollar in Katar. Das Emirat will weitere ausländische Partner an der Erschließung seiner Energievorkommen beteiligen. Sie sollen in den kommenden Wochen bekanntgegeben werden.

Das Erdgasfeld "North Field" umfasst nach katarischen Angaben rund zehn Prozent der weltweit bekannten Reserven und erstreckt sich vom Persischen Golf bis auf iranisches Territorium.

