Die USA dringen auf Fortschritte in den Gesprächen für eine politische Lösung des Afghanistan-Konflikts.

Nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums kam Generalstabschef Milley in dieser Woche mit Vertretern der radikalislamischen Taliban in Katar zusammen. Dabei forderte er ein Ende der Gewalt in Afghanistan. Milley sprach zudem in Kabul mit dem afghanischen Präsidenten Ghani.



Die US-Regierung hatte im Februar ein Abkommen mit den Taliban geschlossen. Darin kündigte Washington einen vollständigen Truppenabzug bis Mitte 2021 an.

Im Gegenzug gaben die Taliban Sicherheitsgarantien ab. Im September begannen schließlich in Katar Friedensverhandlungen zwischen den afghanischen Konfliktparteien. In inhaltlichen Fragen wurden bislang keine Fortschritte erzielt.



Beobachter befürchten, dass eine deutliche Reduzierung der US-Truppen in Afghanistan letztlich die Taliban stärken könnte.

Diese Nachricht wurde am 17.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.