US-Regierungsvertreter haben in Katar Gespräche mit einer Delegation der afghanischen Taliban geführt.

Das bestätigte das Außenministerium in Washington. Zuerst hatten dies die Taliban mitgeteilt und von einer neuen Verhandlungsrunde gesprochen. Die US-Delegation wurde von dem Afghanistan-Gesandten Khalilzad geleitet. Er war vor knapp zwei Wochen zu einer neuen Friedensinitiative nach Afghanistan aufgebrochen, um sich für ein Ende des Konflikts in dem Land einzusetzen. Weitere Gespräche führte er in China, Indien und Pakistan.