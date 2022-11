Fußball-Weltmeisterschaft

Kurz vor dem Eröffnungsspiel im Al-Bayt-Stadion (IMAGO / PA Images / IMAGO / Adam Davy)

Für Katar war es das erste Spiel überhaupt bei einer WM. Und es war auch das erste Mal, dass ein Gastgeber das Eröffnungsspiel verloren hat. Die Tore erzielte Ecuadors Kapitän Enner Valencia. Insgesamt stehen 64 Spiele an, es werden hunderttausende Fans erwartet. Das Turnier dauer bis zum 18. Dezember. Es ist die erste Fußball-WM in einem arabischen Land und die erste, die nicht im europäischen Sommer, sondern am Jahresende ausgetragen wird.

Deutschland trifft im ersten Spiel auf Japan

Die deutsche Nationalmannschaft tritt zum ersten Mal am Mittwoch, also am 23. November, an - und zwar gegen Japan. Das zweite Spiel gegen Spanien findet am 27. November statt. Zum Abschluss der Gruppenphase trifft Deutschland am 1. Dezember auf Costa Rica. Heute steht lediglich ein Training an, auch eine Medienkonferenz ist geplant.

Kritik an Austragungsort

Der Weltfußballverband Fifa hatte die Veranstaltung im Jahr 2010 an das Golfemirat vergeben, das seitdem Milliarden Dollar in die Vorbereitungen investiert hat. In unserem Hintergrund fassen wir zusammen, welche strategischen Ziele das Emirat Katar mit der WM verfolgt. Katar wird jedoch immer wieder wegen seines Umgangs mit ausländischen Arbeitskräften, mit Frauen und der LGBTQ-Gemeinschaft kritisiert, also mit Menschen, die lesbisch, schwul, bisexuell, transgende oder queer sind. Beim Bau der Stadien etwa sollen Gastarbeiter ums Leben gekommen sein. Wie viele ist unklar, die Angaben reichen von drei bis 15.000 Toten

Für den heutigen Tag des Eröffnungsspiels haben Kritiker zu einer Demonstration in Köln aufgerufen. Veranstalter ist das Bündnis "Boycott Qatar", das von zahlreichen Initiativen, Vereinen und Gaststätten unterstützt wird. Zu der Demo sind nach Angaben der Polizei bis zu 5.000 Teilnehmende angemeldet, die vom Deutzer Bahnhof aus durch die Innenstadt ziehen wollen.

Lang: "Niemand sollte schweigen"

Die Co-Vorsitzende der Grünen, Lang, forderte Politikerinnen und Politiker auf, Kritik an zu Katar üben, wenn sie zur Fußballweltmeisterschaften reisten. Es mache einen Unterschied, "ob man vor Ort sei zum Fußballschauen und Spaßhaben, oder ob man den Finger in die Wunde legt", sagte sie dem Berliner "Tagesspiegel". Niemand sollte schweigen. Sie werde die Fußball-WM ignorieren und sich stattdessen mit der Menschenrechtssituation in Katar auseinandersetzen.

Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Amtsberg, zweifelt an Katars Sicherheitsgarantien für homosexuelle Menschen während der Fußball-Weltmeisterschaft. Die Grünen-Politikerin sagte im Deutschlandfunk , unter anderem der WM-Botschafter Katars habe sich homophob und sexistisch geäußert und die Regierung habe sich nicht davon distanziert. Deshalb seien diese Garantien mit Vorsicht zu genießen. Der Queer-Beauftragte der Bundesregierung, Lehmann, riet homo-, bi- oder transsexuellen Menschen davon ab, zur Fußballweltmeisterschaft nach Katar zu reisen.

Die Schriftstellerin Jagoda Marinic gab im DLF zu bedenken , dass die Debatte über die Standards in Katar bereits bei der Vergabe der WM führen hätte sollen und nicht jetzt, "wo alles zu spät ist".

Infantino: Kritik an Katar ist zutiefst ungerecht

Das WM-Organisationskomitee und vor allem FIFA-Präsident Infantino hingegen verurteilte die Kritiker und stellte sich an die Seite Katars. Was im Moment passiere, sei zutiefst ungerecht, sagte Infantino vor Journalisten in Doha, wo er einen Nebenwohnsitz hat. Er verstehe nicht, wieso die Fortschritte in Katar nicht anerkannt würden.

Amnesty International warf dem FIFA-Präsidenten vor, legitime Kritik an Menschenrechtsverletzungen in Katar beiseite zu wischen. Dänemarks Sportdirektor Möller sagte der Deutschen Presse-Agentur, er habe sich angesichts des Auftritts von Infantion geschämt, ein Teil dieser Veranstaltung zu sein. Die FIFA habe kein ernsthaftes Interesse an einer Debatte über die Zustände in Katar zu haben und entfremde den Fußball auf diese Weise immer weiter von seinen Anhängern.

