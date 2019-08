Im Emirat Katar haben die USA und die radikal-islamischen Taliban ihre Verhandlungen wieder aufgenommen.

Beide Seiten trafen sich zur achten Gesprächsrunde. Der US-Sondergesandte Khalilzad schrieb auf Twitter, die Taliban hätten signalisiert, dass sie eine Vereinbarung wollten. Die USA streben nach seinen Worten ein Friedensabkommen an, das in einem nächsten Schritt den Rückzug der amerikanischen Soldaten ermöglichen könnte.



Die Vereinigten Staaten verhandeln seit einem Jahr in direkten Gesprächen mit den Taliban und verlangen Garantien dafür, dass Afghanistan nicht wieder zu einem Rückzugsort für Terroristen wird. US-Präsident Trump hat deutlich gemacht, dass er die amerikanischen Truppen aus dem Land abziehen will.