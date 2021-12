In Katar wurden alle Spielzeuge in Regenbogenfarben beschlagnahmt. (STRINGER / AFP)

Angeblich verstößt es gegen die "islamischen Werte". Das teilte das Handelsministerium in einer Erklärung mit. Auf einem veröffentlichten Foto sind Antistress-Bälle zu sehen, die an die Regenbogenflagge der LGBTQ-Bewegung für sexuelle Vielfalt erinnern könnten. Alle Bürger wurden dazu aufgerufen Waren zu melden, die aus Sicht der Behörden gegen Traditionen verstoßen.

Katar, das nächstes Jahr Gastgeber der Fußball-Weltmeisterschaft ist, steht seit Längerem in der Kritik von Menschenrechtsorganisationen. Neben dem Umgang mit ausländischen Arbeitern in Katar kritisieren sie auch immer wieder die Stellung von sexuellen Minderheiten. Homosexualität steht in Katar nach wie vor unter Strafe.

Diese Nachricht wurde am 21.12.2021 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.