Der katarische Regierungschef al-Thani ist dem Emirat zufolge in die iranische Hauptstadt Teheran gereist. Dort sei er mit Irans Sicherheitsberater Laridschani verabredet.
US-Präsident Trump teilte mit, der Iran sei in Gesprächen mit dem Weißen Haus, ohne Einzelheiten zu nennen. Zuvor hatte die iranische Führung signalisiert, an diplomatischen Kontakten zu den USA interessiert zu sein. Trump hatte dem Iran mehrfach mit Militärangriffen gedroht. Er ließ bereits Anfang Januar einen Flugzeugträger samt Begleitschiffen in die Golfregion verlegen.
Diese Nachricht wurde am 01.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.