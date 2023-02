Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa (imago/Xinhua)

In seiner jährlichen Rede zur Lage der Nation vor dem Parlament in Kapstadt kündigte der Präsident zudem an, einen Energieminister zu ernennen. Durch den Katastrophenfall kann die Regierung zusätzliche finanzielle Mittel aus ihrem Haushalt zur Bekämpfung der Energiekrise freisetzen.

In Südafrika sind großflächige Stromausfälle schon seit gut 15 Jahren bekannt. In den vergangenen Monaten spitzte sich die Situation allerdings zu. Die 60 Millionen Südafrikaner müssen teilweise bis zu zehn Stunden täglich ohne Elektrizität auskommen. Dem staatlichen Energieerzeuger Eskom werden Korruption und Misswirtschaft vorgeworfen.

