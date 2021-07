Es wirkt allzu forsch, wenn die Grünen heute, am 26. Juli, ihr Konzept für eine Neuausrichtung des Katastrophenschutzes vorstellen, an einem Tag, an dem noch viele, viele Menschen vermisst werden und Fehleranalysen erst beginnen. Tatsächlich ist es nicht ganz so voreilig, wie es klingt, denn die Partei will schon lange mehr zentrale Kompetenzen für den Bund - zumindest in schweren Katastrophenlagen. Auch die SPD-Fachpolitiker wollen dafür das Grundgesetz ändern.

Bundesinnenminister Host Seehofer will das nicht, wie er am 26. Juli neuerlich betonte; und, was wichtiger ist: Auch die Länder wollen es nicht. Und ohne sie, die bisher für den Katastrophenschutz zuständig sind, geht sowieso nichts. Das zu beklagen bringt nicht viel. Denn die Diskussion um Kompetenzen geht ein wenig am Problem vorbei. Das ist komplex und mit dem einfachen Ruf nach dem Bund nicht zu lösen. Bei einer Katastrophe wie dem Hochwasser liegt das auf der Hand.

Natürlich geht hier gar nichts ohne die lokalen Behörden, mit Landschafts- und Ortskenntnis und auch der Kenntnis der Gegebenheiten, die Improvisation erst erlaubt. Und natürlich reicht das nicht. Diese Behörden brauchen in diesem Fall Wetterinformationen, sie brauchen die Einschätzung von Fachleuten, um sie entschlüsseln zu können. Sie brauchen ebenso wie Länder und Bund eine funktionierende Vernetzung der vielen zuständigen Profis und Ehrenamtler. Diese Vernetzung funktioniert in diesen Tagen oft nicht, sie ist die vielleicht anspruchsvollste Aufgabe.

"Ob es gereicht hätte, wissen wir nicht"

Vielleicht könnte der Bund das tatsächlich besonders gut übernehmen. Aber das darf er auch. So wie er jetzt schon das Technische Hilfswerk schicken kann, so wie jetzt schon die Bundeswehr helfen darf. Die Behörden müssen sie nur anfordern. Diese nötige Vernetzung hatten Horst Seehofer und der immer noch recht neue Chef des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe Armin Schuster auf den Weg bringen wollen, bevor die Flutwellen ihnen zuvorkamen. Ob es gereicht hätte, wissen wir nicht. Aber die Frage ist auch müßig. Bei der Zusammenarbeit kommt es auf die konkrete Umsetzung an.

An erster Stelle muss also doch derzeit die Fehleranalyse stehen. Und dann die Frage, wo ganz genau wer wie mit wem besser zusammenarbeiten muss. Und das ist meist keine Frage der Macht und der Weisung, sondern der Übung. Wir werden uns daran gewöhnen müssen, ernster auf Katastrophen eingestellt zu sein, und wir, das sind auch wir Bürger, die wieder lernen müssen, was welcher Sirenenton bedeutet. Und dann kann auch wieder über Kompetenzen gesprochen werden. Nur wird die Antwort dann wahrscheinlich noch komplizierter ausfallen. Mit einer komplexen Antwort für Hochwasser, einer anderen für Pandemien und einer Dritten für Cyberangriffe auf die kritische Infrastruktur. Diese Diskussionen beginnen erst.

