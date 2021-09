Der Bund hält weniger Fahrzeuge und Spezialeinheiten für den Katastrophenschutz bereit als vorgesehen.

So fehlen derzeit knapp 1.400 Fahrzeuge, wie eine der Deutschen Presse-Agentur vorliegende Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der Linken im Bundestag zeigt. Das entspricht rund einem Viertel des Sollwerts von rund 5.400 Fahrzeugen. Die größte Lücke gibt es im medizinischen Bereich. Für den Fall von Bränden oder anderen Katastrophen mit vielen Verletzten ist es gesetzlich geregelt, dass der Bund die Länder unterstützt.



Die Linken-Abgeordnete Zimmermann, die die Anfrage gestellt hatte, erinnerte an die Explosion im Bayer-Chemiepark und die schweren Überflutungen im Rheinland. Auch in Deutschland könnten jederzeit Katastrophen auftreten.

Diese Nachricht wurde am 02.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.