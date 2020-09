Erstmals seit der Wiedervereinigung ist am Vormittag ein bundesweiter Probealarm ausgelöst worden.

Um 11 Uhr heulten die Sirenen, 20 Minuten später gab es Entwarnung. Der sogenannte Warntag dient als Vorbereitung für Gefahrenlagen wie schwere Unwetter, Überschwemmungen, Chemieunfälle oder auch Terroranschläge. Warnungen wurden im Radio und Fernsehen gesendet, auf digitalen Werbetafeln angezeigt und über per App verschickt. In den sozialen Netzwerken beschwerten sich jedoch viele Nutzer, dass sie auf ihren Smartphones von der WarnApp NINA keine Mitteilungen bekommen hätten.



Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe erklärte, mit dem Alarm sollten die Warnverfahren auf ihre Funktionsfähigkeit hin getestet und die Bevölkerung über die verschiedenen Kanäle der Warnungmöglichkeiten informiert werden. Laut einem Beschluss der Innenministerkonferenz soll der bundesweite Warntag ab sofort jedes Jahr am zweiten Donnerstag im September stattfinden.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.