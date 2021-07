Experten der EU-Kommission erwarten wegen des Klimawandels deutlich häufigere und extremere Naturkatastrophen.

Waldbrände würden heftiger und die Fluten stärker, sagte Peter Billing, Referatsleiter für Sicherheit und Situationsanalyse, im Deutschlandfunk. Die Ereignisse würden sich zunehmend geografisch verändern. So habe es früher in Nordeuropa kaum Probleme mit Waldbränden gegeben, inzwischen sei das anders.



Billing ergänzte, das langjährige Mittel verbrannter Fläche bis Mitte Juli habe bislang bei um die 90.000 Hektar gelegen. In diesem Jahr seien es 150.000 Hektar. Auf solche Dimensionen müsse man sich einstelle. Das verändere auch die Arbeit des Katastrophenschutzes. Es brauche eine Reservekapazität auf EU-Ebene. Dafür sei ein Pool für Einsatzmittel etabliert worden, in den alle Mitgliedsländer und die Kommission einzahlten. Damit würden beispielsweise zusätzliche Löschflugzeuge gekauft.



In mehreren südeuropäischen Ländern gibt es aktuell Waldbrände.

Diese Nachricht wurde am 29.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.