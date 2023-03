Tropensturm "Freddy"

Viele Todesopfer in den Ländern Malawi, Mosambik und Madagaskar (Thoko Chikondi / AP / dpa / Thoko Chikondi)

Wie der Behördenleiter mitteilte, sind die Chancen gering, die im Schlamm eingeschlossenen Menschen nach sieben Tagen noch lebend zu bergen. Bislang bestätigten die Einsatzkräfte 499 Tote. 349 Menschen gelten als vermisst.

Der Sturm dauert inzwischen seit mehr als einem Monat an. Damit dürfte es sich laut der Weltwetterorganisation um den am längsten anhaltenden Zyklon seit Beginn der Aufzeichnungen handeln. "Freddy" war im Februar in Madagaskar erstmals auf Land getroffen. Dort und auch in Mosambik kamen zahlreiche Menschen ums Leben.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.