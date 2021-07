Die Bundesländer sollen auch weiterhin die Kompetenz für Katastrophenschutz in Friedenszeiten haben.

Dies hätten die Innenminister bekräftigt, sagte Bundesinnenminister Seehofer. Der Bund wolle den Ländern jedoch möglichst umfassend helfen. Er rechne noch vor der Bundestagswahl mit einer Entscheidung für die Einführung eines sogenannten Cell-Broadcast-Warnsystems. Dabei handelt es sich um Warnhinweise, die ähnlich einer SMS an alle eingeschalteten Mobiltelefone in einem Gebiet verschickt werden. Laut Seehofer hat das zuständige Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hierzu eine Machbarkeitsstudie bereits im Frühjahr beauftragt. Für die Warnung vor akuten Gefahren sei ein Mix aus analogen und digitalen Methoden notwendig, von Sirenen bis hin zu High-Tech-Lösungen, betonte Seehofer.



