Bund und Länder sollen eine Taskforce zur Bekämpfung von Waldbränden aufstellen.

Das kündigte Bundesinnenminister Seehofer während eines Besuchs auf einem früheren Truppenübungsplatz bei Lübtheen in Mecklenburg-Vorpommern an. In dem munitionsbelasteten Gebiet hatte es etwa eine Woche lang gebrannt. Nach Angaben Seehofers soll die geplante Sondertruppe mit Spezialausrüstung wie gepanzerten Löschfahrzeugen und Hubschraubern ausgestattet werden. Aufgabe werde es sein, bei Bedarf schnell die Feuerwehren in Großbrandgebieten zu unterstützen. Bereits in der kommenden Woche sollen demnach Vertreter des Bundes und der Länder zu Beratungen zusammenkommen.



Seehofer führte weiter aus, dass die Räumung von munitionsbelasteten Gebieten im ganzen Land intensiviert werden solle, insbesondere in der Nähe von Ortschaften. Dies sei eine Aufgabe, die viele, viele Jahre dauern werde, meinte der CSU-Politiker.