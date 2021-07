Der Innenausschuss des Bundestages berät heute darüber, welche Schlüsse aus der Hochwasserkatastrophe zu ziehen sind. Bundesinnenminister Seehofer hält es für falsch, dem Bund mehr Verantwortung für den Katastrophenschutz zu übertragen. Doch es gibt durchaus Forderungen in diese Richtung.

Seehofer sagte vor der Sondersitzung des Innenausschusses, die im Katastrophenfall notwendigen Entscheidungen müssten weiter vor Ort getroffen werden. Ein Eingreifen in die Kompetenzen von Ländern und Kommunen wäre der falsche Weg, sagte der CSU-Politiker.

Lindholz (CSU) für stärkere Führungsrolle des Bundes

Die Vorsitzende des Innenausschusses im Bundestag, Lindholz, verlangte eine stärkere Führungsrolle des Bundes im Katastrophenschutz. Die CSU-Politikerin sagte im ZDF, nötig sei eine Bund-Länder-Führungsgruppe für solche großen Einsatzlagen. Es gehe nicht darum, dass der Bund über einzelne Feuerwehreinsätze in den betroffenen Regionen entscheide, sondern um die Gesamt-Koordination und eine bessere Einschätzung der Gefahr.

Krischer (Grüne): BBK stärken

Der stellvertetende Fraktionschef der Grünen, Krischer, forderte eine Stärkung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Man müsse sicherstellen, dass Vorhersagen von Starkregen-Ereignissen künftig verständlich an die Behörden vor Ort übermittelt und die Menschen unmittelbar gewarnt würden, sagte Krischer im WDR-Hörfunk.



Der SPD-Innenpolitiker Hartmann sagte, die strikte Trennung zwischen Katastrophenschutz bei den Ländern und der Zuständigkeit des Bundes für Zivilschutz im Verteidigungsfall sei nicht mehr zeitgemäß. Hartmann warb für eine Verfassungsänderung für mehr Kompetenzen des Bundes.



Der Innenausschuss befasst sich heute auch mit möglichen Versäumnissen der Behörden während der Hochwasserkatastrophe. Dabei waren in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen in der vorvergangenen Woche mindestens 179 Menschen ums Leben gekommen.

"Cell Broadcast" soll kommen

Warnungen per Handynachricht etwa vor Extremwetter sollen in Deutschland in diesem Jahr möglich werden. Bundesinnenminister Seehofer bestätigte vor der Sitzung des Innenausschusses, er habe das sogenannte "Cell Broadcast" auf den Weg gebracht. Er gehe davon aus, dass das System noch in diesem Jahr eingeführt werden könne. Der CSU-Politiker räumte ein, dass es in der Bundesregierung vor der Unwetterkatastrophe im Westen Deutschlands Widerstand gegen das System gegeben habe. Details nannte er nicht. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hatte bereits im Frühjahr eine Machbarkeitsstudie zur Warnung per "Cell Broadcast" in Auftrag gegeben.



Diese Nachricht wurde am 27.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.