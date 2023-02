Erdbeben in Türkei und Syrien

Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien (Khalil Hamra/AP/dpa)

Die türkische Katastrophenschutzbehörde gab die Zahl der Toten im eigenen Land mit mehr als 2.900 an und warnte vor weiteren Nachbeben. Sie forderte die Menschen in der Krisenregion auf, von beschädigten Häusern fernzubleiben. In Syrien kamen nach Angaben des Gesundheitsministeriums sowie der Rettungsorganisation Weißhelme mindestens 1.300 Menschen ums Leben. Zahlreiche Personen werden vermisst. Zudem sind mehrere tausend Menschen verletzt oder obdachlos. Viele harren aus Sorge vor Nachbeben im Freien aus. Kälte und Schnee behindern die Suche nach Überlebenden. Einige Staaten haben bereits Rettungskräfte entsandt, Deutschland hat angekündigt, mit dem Technischen Hilfswerk den Rettungskräften vor Ort zur Seite zu stehen. Allein in der Türkei sind offiziellen Angaben zufolge rund 3.000 Gebäude eingestürzt.

In Ankara rief Präsident Erdogan eine siebentägige Staatstrauer aus. Grünen-Chef Nouripour drängte auf Hilfe nicht nur für Erdbebenopfer in der Türkei, sondern auch in Syrien, vor allem in der Region Idlib. Vor allem Russland müsse seine Blockade von Grenzübergängen beenden, um humanitäre Hilfe nach Idlib hereinzulassen, sagte Nouripour. Die Region wird von Rebellen kontrolliert.

Mehr als zehn europäische Rettungsteams unterwegs

Die Türkei beantragte Hilfe im Rahmen des EU-Zivilschutz-Mechanismus. Mehr als zehn Teams aus europäischen Ländern sind bereits unterwegs. Bundeskanzler Scholz bot auch deutsche Hilfe an. Nach Angaben des Innenministeriums bereitet das Technische Hilfswerk sich auf die Errichtung von Notunterkünften und Wasseraufbereitungsanlagen vor. Dem türkischen Präsidenten Erdogan zufolge haben 45 Länder bereits humanitäre Hilfe angeboten. Der türkische Katastrophenschutz erklärte, man habe alle betroffenen Gebiete erreicht. Mitarbeitende der UNO sind nach Angaben von Generalsekretär Guterres vor Ort.

Erstes Beben hatte Stärke 7,9

Das erste Hauptbeben mit einer Stärke von bis zu 7,9 hatte sich in der vergangenen Nacht ereignet; das Epizentrum lag in der türkischen Provinz Kahramanmaras. Dort werden die meisten Todesopfer des Landes verzeichnet. Es gab zahlreiche teils schwere Nachbeben.

