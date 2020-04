Die wegen der Corona-Krise unterbrochenen Bauarbeiten an der schwer beschädigten Kathedrale Notre-Dame in Paris gehen heute weiter.

Die Wiederaufnahme erfolge schrittweise. Zunächst sollen Hygienevorschriften umgesetzt werden. Danach können die Sicherungsarbeiten an der Kathedrale fortgesetzt werden. So muss etwa das bei dem Brand beschädigte Baugerüst entfernt werden.



Frankreichs Präsident Macron hatte am Jahrestag des Brandes erklärt, er halte an der Zusage fest, Notre-Dame bis zum Sommer 2024 wieder aufzubauen.